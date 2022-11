Apoie o 247

Sputnik - EUA sempre abandonaram seus amigos, acontecendo a mesma coisa com Ucrânia mais cedo ou mais tarde, o que faz Kiev perder o que sobra da realidade, começar "histerias chorosas" e exigir cada vez mais sanções contra a Rússia, disse Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança russo.

"[Os Estado Unidos da] América sempre abandonaram seus amigos e seus melhores 'filhos da mãe', o que mais cedo ou mais tarde acontecerá desta vez também", escreveu em seu canal no Telegram.

Em sua opinião, esta é a razão para "perda dos remanescentes da realidade e as histerias chorosas de palhaços em Kiev".

É inevitável que a questão de dinheiro para a Ucrânia se torne tóxica nos EUA, pois estas são as leis do estilo político, escreveu o ex-presidente da Rússia.

Medvedev observou que os EUA continuarão a alocar grandes quantias de dinheiro para militarização do regime ucraniano, independentemente da competição de forças entre os democratas e republicanos.

Anteriormente, os republicanos haviam apresentado ao Congresso dos EUA um projeto de auditoria dos fundos alocados para ajudar Kiev. Os parlamentares exigiam que todos os documentos e discussões sobre a alocação de assistência para a Ucrânia fossem previamente acordados.

"Começou... A questão do dinheiro para a Ucrânia está se tornando tóxica nos EUA. Congressistas exigem controle total para onde foram enviadas as quantias gigantescas de dinheiro […]. Ao ficarem mais fortes após as eleições, os republicanos criam grande onda contra os democratas. Os democratas se defendem", escreveu o vice-chefe do Conselho de Segurança russo.

No entanto, Medvedev considera que se tornará cada vez mais difícil para os EUA alocar dinheiro para a Ucrânia, pois o estado de espírito dos cidadãos americanos comuns começará gradualmente a se virar para a realidade.

