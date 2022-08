Mais civis são mutilados por minas terrestres lançadas em Donetsk

Apoie o 247

ICL

247 - Duas pessoas ficaram feridas em Donetsk no domingo, enquanto as forças ucranianas continuavam a bombardear a capital da república de Donbass com minas terrestres, disse o prefeito da cidade, Alexey Kulemzin, segundo o site RT.



As minas PFM-1 são pequenas têm forma de borboleta. Recebem o apelido de “pétalas” na Rússia e geralmente são lançadas por artilharia ou a partir de aeronaves. O prefeito escreveu em seu canal no Telegram que artefatos explosivos foram encontrados novamente espalhados pelas ruas em diversos pontos da cidade.



De acordo com Kulemzin, duas pessoas ficaram feridas por essas minas no domingo, incluindo um socorrista que perdeu o pé em uma explosão. O site Donbass Insider informa que um civil de 42 anos ficou ferido após uma mina lançada pelo exército ucraniano explodir.

No início da guerra, a Ucrânia acusava a Rússia de lançar minas pétalas sobre o Oblast de Kharkiv.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.