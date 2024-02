Mais da metade dos eleitores de estados-pêndulo não votariam em Trump em caso de condenação pela Justiça, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada pela Bloomberg News/Morning Consult destaca que mais de 50% dos eleitores nos chamados "estados-pêndulo" dos Estados Unidos não votariam em Donald Trump se ele fosse condenado por um crime. Os "estados-pêndulo” são aqueles onde nenhum partido possui uma vantagem significativa sobre o outro nas eleições presidenciais.

Segundo o jornal O Globo, a pesquisa revelou que 53% dos eleitores em sete estados altamente disputados estariam relutantes em apoiar Trump na eleição geral se ele fosse considerado culpado de um crime. Esse número aumenta para 55% se ele for condenado à prisão. Apesar das 91 acusações criminais em quatro julgamentos separados, Trump ainda lidera as pesquisas frente ao presidente Joe Biden.

As acusações criminais têm impulsionado a posição de Trump nas primárias republicanas e nas campanhas de arrecadação de fundos, mas a pesquisa indica que há um limite para o apoio político em meio a batalhas legais. A relutância dos eleitores em apoiar um Trump condenado é um dos poucos pontos negativos para o ex-presidente na pesquisa.

Embora Trump esteja à frente de Biden por uma média de 6 pontos percentuais nos sete estados que poderão definir a eleição, a pesquisa aponta que cerca de 23% dos republicanos nos estados-pêndulo afirmam que não apoiariam Trump se ele fosse condenado.

Caroline Bye, vice-presidente da Morning Consult, observa que uma condenação reduziria o apoio a Trump, perdendo cerca de um em cada cinco de seus eleitores de 2020, caso ele seja considerado culpado.

A pesquisa também aborda a questão de remover o nome de Trump da cédula, com 45% dos entrevistados defendendo que os estados não têm o direito de fazê-lo. No entanto, 21% acreditam que os estados deveriam poder considerá-lo inelegível apenas se for criminalmente condenado por acusações relacionadas à insurreição.

Ainda segundo a reportagem, “uma condenação também poderia inclinar o equilíbrio entre os chamados "duplos 'odiadores'" — eleitores que têm uma opinião desfavorável tanto de Biden, quanto de Trump —, com 79% desses eleitores dizendo que não estariam dispostos a votar em Trump se ele fosse considerado culpado”.

A pesquisa foi realizada de 16 a 22 de janeiro, após o caucus de Iowa e antes da primária de New Hampshire. O levantamento entrevistou eleitores do Arizona, Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Wisconsin e Nevada.

