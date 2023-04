Mais de 1,3 mil chineses foram evacuados com segurança do Sudão

Até agora, o governo chinês auxiliou cinco países na retirada de seus cidadãos do Sudão edit

Rádio Internacional da China - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou nesta quinta-feira (27) que mais de 1,3 mil cidadãos chineses foram evacuados com segurança do Sudão.

Segundo Mao Ning, ainda há um pequeno número de chineses fora da capital sudanesa, Cartum, e o governo chinês continuará fazendo o melhor para ajudar. Nesta operação de evacuação, a China adere ao conceito de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e ajuda também ativamente cidadãos estrangeiros a sair de áreas de risco.

Até agora, o governo chinês auxiliou cinco países na retirada de seus cidadãos do Sudão, acrescentou a porta-voz.

