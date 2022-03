Mais de 1,7 milhão de ucranianos fugiram, diz ONU sobre onda de refugiados

Um total de 1.735.068 civis - a maioria mulheres e crianças, já que os homens ficaram no país para lutar - cruzaram a fronteira para a Europa Central edit

PRZEMYSL, Polônia/SIRET, Romênia (Reuters) - Mais de 1,7 milhão de ucranianos fugindo da invasão da Rússia cruzaram até agora para a Europa Central, disse à agência de refugiados da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (7), enquanto outros milhares cruzavam as fronteiras.

A Polônia --que tem a maior comunidade ucraniana da Europa Central-- recebeu mais de 1 milhão de refugiados ucranianos desde o início do conflito em 24 de fevereiro, com o marco ultrapassado no domingo.

"Hoje, às 20h, o número de pessoas que escaparam da Ucrânia para a Polônia ultrapassou um milhão", tuitou o serviço de guarda de fronteira polonês na noite de domingo.

"Este é um milhão de tragédias humanas, um milhão de pessoas expulsas de suas casas pela guerra."

Um total de 1.735.068 civis --a maioria mulheres e crianças, já que os homens ficaram no país para lutar-- cruzaram a fronteira para a Europa Central, disse o Acnur.

A União Europeia pode receber até 5 milhões de refugiados ucranianos se o ataque da Rússia à Ucrânia continuar, disse o principal diplomata da UE, Josep Borrell. A Rússia chama suas ações na Ucrânia de "operação especial".

ALIMENTOS E FRALDAS

Os europeus da região central, cujas lembranças do domínio de Moscou após a Segunda Guerra Mundial são profundas, continuavam a mostrar apoio a seus vizinhos do leste.

Em Przemysl, a maior cidade polonesa mais próxima da fronteira mais movimentada com a Ucrânia, uma instituição de caridade para crianças estava preparando uma arena esportiva escolar transformada para receber cerca de 150 crianças ucranianas retiradas de orfanatos na região de Kiev.

"Temos comida para eles, haverá crianças muito pequenas, então teremos que trocar fraldas, etc", disse à Reuters Przemek Macholak, vice-chefe de resposta a crises da Happy Kids, uma organização não governamental polonesa.

O governo polonês planeja criar um fundo de 1,75 bilhão de dólares para ajudar os refugiados da Ucrânia, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira.

Na Romênia, na fronteira de Siret com a Ucrânia, voluntários em jaquetas refletoras recebiam mães ucranianas carregando mochilas, empurrando carrinhos de bebê ou segurando bebês enquanto saíam da travessia, com o vento soprando e a neve caindo.

Os tchecos, por sua vez, já doaram 62,8 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia, a maior quantia já coletada para ajuda humanitária no país, informou a TV tcheca.

