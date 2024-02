Mais de 14.000 pessoas permanecem evacuadas no Japão 1 mês após forte terremoto

Apoie o 247

(Sputnik) - Mais de 14.000 pessoas continuam evacuadas um mês após um terremoto de magnitude 7,6 atingir o centro do Japão, enquanto as autoridades locais se apressam para estabelecer abrigos temporários em meio a problemas logísticos contínuos, relatou a agência de notícias japonesa Kyodo na quinta-feira.

Vítimas evacuadas do terremoto estão tentando reconstruir suas vidas, mas enfrentam nova escassez de alimentos devido a interrupções na cadeia de suprimentos e problemas de acomodação, relatou o jornal.

O governador de Ishikawa, Hiroshi Hase, disse que a prefeitura contribuirá para a reconstrução por meio de um quartel-general recém-estabelecido, enquanto o governo central fornecerá 6 milhões de ienes (41.000 dólares) para cada domicílio de idosos.

"Já faz um mês, mas nada mudou, nem mesmo as estradas", foi citado um dos cidadãos evacuados para um centro comunitário pela Kyodo.

Com quase 10.000 pessoas atualmente buscando abrigo em instalações temporárias, como ginásios, as autoridades de Ishikawa conseguiram usar 8.000 unidades habitacionais temporárias existentes como abrigos para os evacuados.

Enquanto isso, 18 unidades habitacionais temporárias foram construídas especialmente na cidade de Wajima e receberão 58 pessoas no sábado, enquanto outras 40 unidades habitacionais estão em construção na cidade de Suzu e devem estar prontas até a próxima terça-feira.

Um total de 150 voluntários está trabalhando nas áreas afetadas, relatou a Kyodo.

Em 1 de janeiro, um terremoto de magnitude 7,6, seguido por uma série de réplicas, atingiu perto da cidade de Suzu na Península de Noto, na prefeitura de Ishikawa. O número de mortos na catástrofe está atualmente em 238. Mais de 37.100 edifícios foram parcial ou completamente destruídos e mais de 13.400 edifícios foram confirmados como perigosos e em risco de colapso, a maioria deles em Ishikawa. O terremoto foi o mais forte a atingir a região da península de Noto desde que os registros começaram em 1885.

