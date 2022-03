Mais de 20 hospitais foram alvos de ataques na Ucrânia, diz OMS

Apoie o 247

247 com Ansa - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta quinta-feira (10) , que ao menos 24 unidades hospitalares foram bombardeadas na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia, em 24 de fevereiro. Os ataques teriam deixado pelo menos 12 mortos, sendo dois de trabalhadores da área de saúde, e 17 feridos. De acordo com a agência italiana de notícias Ansa, a OMS não apontou quem seriam os responsáveis pelos bombardeios.

"O ataque a um hospital de Mariupol, na Ucrânia, onde estão localizadas a maternidade e a ala infantil, é terrível. Os civis estão pagando o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Essa violência sem sentido precisa parar", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre o ataque a uma maternidade nesta semana. A Ucrânia diz que o local foi atingido por um míssil russo e que três pessoas teriam morrido.

Moscou, porém, alega que o hospital pediátrico "era usado como base do Batalhão de Azov", milícia ucraniana neonazista, mas o Kremlin não deu provas de sua alegação. “O Batalhão Azov e outros radicais expulsaram todas as gestantes, enfermeiras e outros membros da equipe. Era a base dos ultra-radicais Azov”, disse o chanceler russo, Sergei Lavrov, nesta quinta-feira.

