Segundo a Columbia Broadcasting System (CBS), a violência armada aumentou drasticamente em diversos lugares dos Estados Unidos durante o feriado do Dia da Independência edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Segundo informou a Columbia Broadcasting System (CBS), a violência armada aumentou drasticamente em diversos lugares dos Estados Unidos durante o feriado do Dia da Independência. Os dados do site Gun Violence Archive mostram que nos primeiros quatro dias de julho, a violência a tiros ocorreu em quase todos os estados norte-americanos, causando um total de pelo menos 220 mortos e cerca de 570 feridos.

Do dia 1° a 4 de julho, os EUA registraram mais de 500 tiroteios, sendo apenas cinco o número de estados com nenhum relato de acidente a tiros durante esse período. Entre eles, pelo menos 11 foram classificados como tiroteios em grande escala pelo Gun Violence Archive, o que quer dizer que quatro ou mais pessoas foram mortas ou feridas em um incidente, excluindo o atirador. Desde o início do ano, houve 320 tiroteios desse tipo nos EUA, e mais de 22 mil pessoas morreram devido à violência armada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os analistas afirmam que os tiroteios ocorridos durante o feriado do Dia da Independência demonstram a gravidade da violência armada na sociedade dos EUA, refletindo o fracasso da administração do governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE