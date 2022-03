Mais de 350 civis foram mortos até agora na Ucrânia, diz ONU

Números foram divulgados no 10º dia da invasão do país. Previsão é que quantidade de refugiados chegue a 1,5 milhão neste fim de semana edit

ZURIQUE (Reuters) - Há pelo menos 351 mortes confirmadas de civis na Ucrânia desde que as tropas russas invadiram o país em 24 de fevereiro, além de outros 707 feridos, embora os verdadeiros números sejam provavelmente “consideravelmente maiores”, afirmou uma missão de monitoramento da ONU neste sábado.

A maioria das mortes de civis foram causadas por armas explosivas com uma área de impacto ampla, incluindo bombas de artilharia pesada e sistemas de lançamentos múltiplos de foguetes, e de ataques aéreos ou de mísseis, disseram monitores do Gabinete para Direitos Humanos do Alto Comissariado da ONU.

“O Gabinete acredita que os verdadeiros números são consideravelmente maiores, especialmente no território controlado pelo governo e especialmente nos últimos dias, porque as informações de alguns locais onde houve hostilidades intensas atrasou e muitos relatos ainda dependiam de confirmação”, disse.

A missão afirmou que centenas de supostas mortes civis em Valnovakha --onde havia tentativas de abrir um corredor de retirada pelo meio das forças russas-- ainda precisavam de confirmação.

