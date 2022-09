Mais de 40% dos americanos dizem que uma guerra civil é provável na próxima década

Apoie o 247

247 - Mais de dois quintos dos americanos acreditam que os Estados Unidos podem descender em um guerra civil na próxima década, segundo uma pesquisa do YouGov e The Economist.

A figura aumenta para 54% entre os autoidentificados “republicanos fortes”. Entre "democratas fortes", a figura é de 40%. Entre todos os cidadãos dos EUA, 43% disseram que a guerra civil era pelo menos um pouco provável.

65% de todos os entrevistados disseram que a violência política no país aumentou desde o início de 2021. Um pouco menos, 62%, avaliaram que a violência política aumentaria nos próximos anos.

A sondagem vem após uma operação do FBI em Mar-a-Lago, residência do ex-presidente Donald Trump, que despertou apoiadores do republicano que acreditam que ele está sendo injustamente perseguido pelo establishment. Nesse contexto, o senador republicano Lindsey Graham alertou que haverá "motins" nas ruas se Trump for indiciado pelo manuseio incorreto de documentos confidenciais.

No início deste mês, o presidente Joe Biden se reuniu com um grupo de historiadores que o alertaram sobre o contexto atual, segundo eles comparável às eras que precederam a Guerra Civil Americana e a Segunda Guerra Mundial.

Em fevereiro, o deputado republicano Adam Kinzinger alertou que as atuais condições partidárias podem levar a um conflito interno. "Estamos nos identificando agora pela nossa raça, pelo nosso grupo étnico, estamos nos separando e vivemos em realidades diferentes", disse. “E acho que temos que alertar e falar sobre isso para que possamos reconhecer isso e lutar muito contra isso e colocar nosso país acima de nossos partidos, porque nossa sobrevivência realmente importa”.

A pesquisa foi realizada de 20 a 23 de agosto de 2022 entre 1.500 cidadãos adultos dos EUA.

