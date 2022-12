Mais de 60% dos chineses estão otimistas com o futuro, apesar da estratégia de contenção dos EUA

Apoie o 247

247 - Mais de 66% dos participantes chineses de uma pesquisa anual estão otimistas com o ambiente internacional que a China enfrentará no futuro, apesar da estratégia de contenção lançada pelos EUA e alguns de seus aliados, informa o Global Times.

Muitos chineses também dizem que os laços da China com a Rússia são muito importantes, e a preferência da Rússia aumentou este ano, apesar da propaganda anti-Rússia e das sanções lançadas por certos países ocidentais desde o conflito Rússia-Ucrânia.

De 8 a 15 de dezembro, o Global Times Research Center conduziu a 17ª pesquisa de opinião pública "Como os chineses veem o mundo" que cobriu 16 grandes cidades entre todas as regiões do país, incluindo Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Shenyang, Qingdao , Tianjin, Xi'an, Wuhan, Harbin, Kunming, Nanning, Lanzhou, Nanchang e Zhengzhou. A pesquisa recebeu 2.282 amostras efetivas de pessoas comuns de 18 a 69 anos.

A pesquisa constatou que as relações com a Rússia (58,4%), Europa (45,9%) e Sudeste Asiático (39,7%) estão se tornando os três principais laços importantes com outros países ou regiões, e as relações China-EUA caíram 5% pontos se comparam aos dados de 2021 e agora ocupam o quarto lugar na lista (36,8 por cento), e os laços China-África (19,1 por cento) ocupam o quinto lugar.

A pesquisa também constatou que 66,4% dos participantes estão otimistas com o ambiente internacional que a China enfrentará no futuro, com 25,3% dizendo que o ambiente vai melhorar. 41,1 por cento disseram que o ambiente vai melhorar em geral, mas que os atritos com alguns outros países continuarão frequentes.

Analistas chineses disseram que esta pesquisa mostra que, devido à contenção imprudente e à competição, ou confronto de fato, estratégia conduzida pelos EUA contra a China nos últimos anos, mais e mais chineses descobriram que é improvável que o relacionamento com os EUA volte ao passado, e a diplomacia de grandes países com características chinesas defendida pelo governo chinês, que visa estreitar os laços com outras grandes potências como a Rússia e a UE, bem como economias emergentes e países em desenvolvimento da Asean e da África, está sendo apoiada pelo público chinês.

