Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - Mais de 70% dos residentes ucranianos são a favor de uma solução diplomática para o conflito com a Rússia, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev.

A interrogação foi realizada de 5 a 10 de fevereiro de 2024 por meio de entrevista telefônica. Os ucranianos continuam abertos ao processo de negociação. Em maio de 2022, 59% dos moradores eram a favor de negociações e, em fevereiro de 2024, já 72% dos entrevistados acreditavam que a Ucrânia ainda deveria buscar uma maneira diplomática de acabar com o conflito, dizem os dados da pesquisa.

continua após o anúncio

As autoridades russas declararam repetidamente sua disposição de negociar a solução do conflito com a Ucrânia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: