Mais de 800 tripulantes do porta-aviões americano Theodore Roosevelt foram infectados pelo coronavírus

247 - O porta-aviões dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, atracado na ilha de Guam, tem a bordo mais de 800 tripulantes infectados pelo coronavírus, enquanto 4.234 de seus militares foram transferidos para terra.

O navio está atracado na base naval dos EUA na ilha de Guam, no Pacífico, desde 27 de março. Os testes revelaram que um total de 840 membros da tripulação são portadores do novo coronavírus. Desses, 88 se recuperaram e 4 ainda estão internados no Hospital Naval de Guam, mas nenhum está em tratamento intensivo, informou a Marinha na quinta-feira (23).

O surto da doença a bordo do USS Theodore Roosevelt eclodiu no final de março, provocando controvérsia nos níveis mais altos da Marinha. O capitão do porta-aviões Brett Crozier, que também foi testado positivo, foi retirado de seu posto depois que uma carta vazou pedindo aos seus superiores que tomassem medidas imediatas para ajudar sua tripulação depois de registrar vários casos de covid-19 no navio, informa Russia Today.



