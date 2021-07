Mais de 90 países prometem apoio à posição chinesa em Conselho de Direitos Humanos da ONU

Questões relacionadas com Hong Kong, Xinjiang e Tibet são assuntos internos da China edit

Rádio Internacional da China - Na 47ª reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mais de 90 países reiteraram o apoio à posição chinesa, de que as questões relacionadas com Hong Kong, Xinjiang e Tibet são assuntos internos, e se opõem às acusações insensatas contra o país asiático, baseadas em informações falsas e por mero interesse político.

Até o momento, 68 países assinaram a declaração conjunta em apoio à China. No total, são mais de 90 países que se posicionaram na entidade das Nações Unidas.

Na reunião, os países em desenvolvimento também manifestaram preocupações pelos problemas existentes nos países ocidentais, incluindo o racismo sistemático, nacionalismo de vacinas, violação dos direitos humanos nas instituições para imigrantes, interferência militar, e medidas de sanções unilaterais.

