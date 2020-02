Mais cinco países confirmam os primeiros casos do coronavírus

Azerbaijão, Bielorrússia, País de Gales, México Nova Zelândia tiveram os primeiros registros do novo coronavírus nesta sexta-feira (28) edit

247 - Azerbaijão, Bielorrússia, País de Gales, México Nova Zelândia tiveram os primeiros registros do novo coronavírus nesta sexta-feira (28). A Nigéria também tornou-se o terceiro país do continente africano a ser atingido pela doença. A China, onde começou o surto, tem 78.959 casos confirmados de Covid-19, com 2.791 mortos.

O País tem 132 casos suspeitos e um paciente confirmado, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde.

Leia abaixo a reportagem da Reuters:

O surto de coronavírus “está aumentando”, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira, depois que a Nigéria confirmou o primeiro caso da doença na África subsaariana, reiterando o alerta de que o vírus pode atingir a maioria dos países, se não todos.

O porta-voz da OMS Christian Lindmeier disse em uma entrevista coletiva em Genebra que a organização está analisando relatos de algumas pessoas sendo reinfectadas, o que incluiria revisar como foram feitos os testes, acrescentando: “Mas, em geral, uma pessoa que teve infecção por coronavírus estaria imune pelo menos por um tempo.”

Uma missão da OMS no Irã —que agora registrou 388 casos e 34 mortes— deve começar no início da próxima semana e ainda está sendo montada, disse ele.