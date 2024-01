Mais um jornalista é assassinado em Gaza por forças israelenses

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Hezbollah denunciou nesta sexta-feira (19) o assassinato pelas forças israelenses do diretor do canal Al-Quds Al-Youm, o jornalista Wael Abu Fununa, durante um ataque a Gaza.

Numa declaração, o Hezbollah enfatizou que a contínua perseguição de jornalistas por Israel confirma o papel importante e essencial desempenhado pelos profissionais da mídia na exposição dos crimes brutais da ocupação.

continua após o anúncio

O movimento de resistência renovou o seu apelo às associações árabes e internacionais interessadas para que cumpram o seu dever de proteger os comunicadores e os meios de comunicação social, bem como para responsabilizar as autoridades sionistas pelas suas ações hostis.

Nesta linha de condenação, o canal local Al Manar condenou o crime sionista contra os meios de comunicação livres através do assassinato do diretor geral do Al-Quds Al-Youm, o mártir Wael Abu Fununa.

continua após o anúncio

Segundo relatos, o número de jornalistas mortos em Gaza ultrapassou os 110 durante mais de três meses de genocídio israelense.

Os responsáveis ​​pela informação naquela área sitiada enfrentam riscos significativos, incluindo ataques aéreos israelenses, perturbações nas comunicações, escassez de abastecimento, cortes generalizados de energia e até a morte.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: