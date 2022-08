Mali acusa a França de armar terroristas no país em carta enviada à ONU

Apoie o 247

RFI - As forças francesas de Barkhane se retiraram completamente do Mali esta semana, mas Bamako continua a perseguir Paris - desta vez nas Nações Unidas. Uma carta do Ministério das Relações Exteriores de Mali para o Conselho de Segurança das Nações Unidas alega que a França apoiou os jihadistas dentro do país e cometeu violações do espaço aéreo.

De acordo com informações publicadas pela primeira vez pela revista Jeune Afrique, a carta do Ministro das Relações Exteriores de Mali Abdoulaye Diop de 15 de agosto, também vista pela RFI, condena as violações do espaço aéreo de Mali.

Diop indica que ele tem "vários elementos" provando que incursões ilegais no espaço aéreo maliense foram "usadas pela França para coletar informações em benefício de grupos terroristas" e para "lançar-lhes armas e munições", escreve o jornalista da RFI David Baché.

A carta fala de cerca de 50 "violações repetitivas e frequentes do espaço aéreo maliense pelas forças francesas" desde o início de 2022. Drones, helicópteros ou aviões de combate haviam sobrevoado o Mali "sem autorização" de Bamako, diz a carta.

Espionagem

Diop escreve que os franceses realizaram "atividades de espionagem", incluindo "pacotes abandonados" pelo exército francês em 8 de agosto.

O exército maliense diz que após um ataque ao acampamento de Tessit há uma semana que ceifou a vida de 42 soldados malienses, "operações de sobrevôo clandestinas e descoordenadas" foram conduzidas.

Isto prova que os terroristas, ou mais especificamente a filial saheliana do Grupo Estatal Islâmico, tinham se beneficiado de "grande apoio e conhecimento externo", alega Diop.

A França não respondeu a estas alegações.

Novas alegações

Esta não é a primeira vez que Mali acusa a França de violar seu espaço aéreo. Em abril, ela nivelou reivindicações semelhantes após corpos de uma vala comum em Gossi terem sido encontrados e devolvidos às forças malienses.

Mali afirmou que os soldados franceses levaram a cabo estas mortes. A França disse que Mali e mercenários russos do Grupo Wagner foram responsáveis.

Na época, a França negou violações do espaço aéreo, chamando as acusações de "desinformação".

Diop convocou em sua carta uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

"No caso da persistência desta postura que mina a estabilidade e a segurança de nosso país, Mali se reserva o direito de usar a autodefesa", disse ele.

