Mandetta diz no The Guardian que ‘Bolsonaro conduziu os brasileiros a um desfiladeiro”

"A luta contra a Covid-19 foi fatalmente comprometida pelo 'total desprezo pela ciência' de Bolsonaro, que conduziu os brasileiros a um desfiladeiro”, declarou o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta ao site The Guardian edit

247 - Reportagem publicada neste sábado (15), no site britânico The Guardian, entrevistou o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, que culpa Bolsonaro pela escala da tragédia no número de contaminados e mortos pela Covid-19.

Mandetta disse que a luta contra a Covid-19 foi fatalmente comprometida pelo "total desprezo pela ciência" de Bolsonaro - que o viu menosprezar a doença como uma "pequena gripe" e proclamar tratamentos ineficazes, como os medicamentos antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina.

“É interessante que ele rejeite totalmente a ciência e zombe de todos aqueles que falam de ciência. No entanto, quando há qualquer perspectiva de uma vacina, ele é o primeiro a vir bater à porta da ciência ... como se uma vacina fosse redimi-lo de sua marcha cambaleante através desta epidemia. ”

Mandetta também atacou a "sabotagem completa" de Bolsonaro ao ministério da saúde. Depois que Mandetta e sua equipe foram despejados, outro ministro da saúde, Nelson Teich, assumiu o comando, mas durou menos de um mês depois de também entrar em confronto com o presidente por causa da Covid-19. Desde maio, o ministério tem um general do exército sem experiência médica como líder provisório.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.