Manifestação em Paris denuncia genocídio no Brasil e governo Bolsonaro

"O Brasil morre a cada dia um pouco mais quando seu povo é ceifado pela pandemia, o segundo país mais atingido, com um número real de vítimas certamente dez vezes superior ao anunciado", diz manifesto assinado pelos organizadores do ato edit

247 - O coletivo Alerte France Brésil e Md18 realizaram na Praça do Trocadeiro, em Paris, uma manifestação contra o genocídio que ocorre no Brasil e contra o governo Bolsonaro. Eles escreveram um manifesto intitulado “A cada dia, o Brasil morre um pouco mais”.

A manifestação denunciou os ataques à Amazônia, às mulheres, aos indígenas, aos artistas, aos negros, aos LGBT e fizeram referência a Marielle Franco, ex-deputada assassinada pela milícia no Rio de Janeiro. Dezenas de pessoas deitaram no chão, portando cruzes, representando as vítimas do genocídio.

Confira o texto do manifesto:

Uma performance em memória de todas as vítimas do genocídio brasileiro.

O Brasil morre a cada dia um pouco mais quando seu povo é ceifado pela pandemia, o segundo país mais atingido, com um número real de vítimas certamente dez vezes superior ao anunciado, e a grande parcela da população precária e explorada é de novo sacrificada no altar dos lucros de uma minoria insaciável e disposta a endossar todos os crimes, a fim de preservar seus privilégios.

O Brasil morre a cada dia um pouco mais quando sua frágil democracia é atacada por uma gangue de mafiosos, que chegou ao Planalto Central por meio de eleições manipuladas e que implicitamente autoriza todas as formas de violências racistas, homofóbicas e contra políticos adversários, ambientalistas, os povos nativos e profissionais da imprensa, e que incentiva a destruição de suas florestas e reservas naturais, entregues ao apetite ilimitado de gigantes do agronegócio e aventureiros sem escrúpulos.

Com o Brasil é um pouco da beleza do mundo, de sua diversidade humana e ambiental, da sua magia, que é atacada a cada dia, sob o ensurdecedor silêncio das democracias e, em particular, dos países europeus que, fazendo de conta que nada de grave acontece, continuam seus negócios com um governo cínico e mortal, que atropela todos os princípios.

E no entanto, um outro Brasil é possível.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.