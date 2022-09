Manifestação no Níger exige saída de tropas francesas do país

Apoie o 247

DW - A manifestação, autorizada pelas autoridades municipais de Niamey, e organizada pelo Movimento M62, terminou com uma reunião junto à Assembleia Nacional. "Exigimos a saída imediata da Força Barkhane, que está a alienar a nossa soberania e a desestabilizar o Sahel. Hoje, França está a impedir qualquer possibilidade de cooperação baseada na confiança entre o Níger e o Mali, de forma a travar o terrorismo – que é apenas uma invenção, uma criação francesa desde o assassinato de Kadhafi", disse Seydou Abdoulaye, coordenador do M62, um movimento que reúne organizações da sociedade civil.

Forçada a sair do Mali, a força francesa Barkhane — cujo último soldado saiu do país na passada segunda-feira (12.09) — continuará presente no Sahel, mais particularmente no Níger, um dos principais aliados de França na região.

Deputados autorizaram forças estrangeiras

Em abril, os deputados nigerinos votaram a favor de um texto que autorizava o destacamento de forças estrangeiras, nomeadamente francesas, no país para combater o extremismo islâmico.

