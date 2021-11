Manifestações contra Cuba fracassam e chanceler destaca estabilidade na reativação do país

O chanceler cubano destacou que o roteiro traçado pelos EUA para as manifestações não foi bem. Bruno Rodríguez comentou também sobre os elevados índices de vacinação da população cubana e o retorno do país à normalidade edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacou nesta segunda-feira a estabilidade e o clima de felicidade existente na cidade como parte da reativação das atividades educacionais e econômicas, e relacionada com a reabertura das fronteiras do país.

Em discurso na sede da chancelaria, Bruno Rodríguez disse que “este 15 de novembro é um dia feliz que começou muito cedo com o retorno das crianças às escolas; com a reativação de muitas atividades econômicas como a reabertura de nossas fronteiras ao turismo ”.

Ele acrescentou a realização de eventos culturais e comemorações de notável significado, após dois anos de pandemia. “Celebramos este momento de reencontro entre os cubanos e de liberdade”, disse o chefe da diplomacia da ilha.

PUBLICIDADE

O ministro também comentou que “esse retorno à normalidade é amplamente possível ao feito científico de ser um dos países que mais vacinaram a população, 87% de seus habitantes e com seus próprios imunizantes”.

“Nesse clima de tranquilidade, as expectativas do nosso povo são atendidas. Aí estão os que ficaram vestidos com a intenção de dar outra festa”, disse, referindo-se à intensa campanha midiática que o governo dos Estados Unidos orquestrou para subverter a ordem constitucional na ilha, apelando para gerar divisionismo nas pessoas e para quebrar a imagem do governo e das instituições.

PUBLICIDADE

Bruno Rodríguez disse que “o roteiro de Washington não foi bom. Porta-vozes do governo dos Estados Unidos intensificaram sua campanha de incitamento, falando do que esperavam que acontecesse em Cuba, expressões que triplicaram na semana passada, mas sem atingir nenhum de seus objetivos ”.

“As plataformas tóxicas que perseguem Cuba, e localizadas principalmente no sul da Flórida, são os articuladores da Casa Branca nos assuntos político-comunicacionais. Apesar de suas tentativas de criar uma imagem artificial e alheia ao que realmente acontece em nossas ruas, eles não tiveram sucesso, informa a Telesul.

PUBLICIDADE