Manifestante e policial morrem durante protestos nos EUA

247 - Outros dois homens morreram na noite de sexta-feira (29), que marca a quarta noite consecutiva de manifestações contra a morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos sufocado em Minnesota por um policial branco. Além das vítimas, um manifestante e um policial, aconteceram também centenas de prisões nos EUA. A informação é do jornal O Globo.

O manifestante que morreu era um jovem de 19 anos, atingido por uma pessoa que passou atirando de dentro de um carro contra a multidão que protestava no centro de Detroit, no Michigan, acrescenta a reportagem.

Um oficial do Serviço de Proteção Federal também morreu após ser baleado durante as manifestações em Oakland, na Califórnia. De acordo com as autoridades, cerca de 7,5 mil pessoas participaram das manifestações na cidade.

