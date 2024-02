Manifestantes anti-imigração em Lisboa fazem saudações nazistas

Apoie o 247

Sputnik – As ruas da capital portuguesa, Lisboa, tornaram-se palco de manifestação anti-imigração neste sábado (3), convocada por grupo associado à ultradireita do país. Cerca de 200 pessoas participaram do ato, marcado por saudações nazistas, gritos contra a "islamização" e defesa do antigo ditador português, Salazar.

O ato teve baixa adesão, conforme reportou o jornal Folha de S. Paulo. O porta-voz do movimento atribuiu o número à "campanha lançada por alguns órgãos de comunicação social" contra a manifestação.

A marcha, inicialmente planejada para Martim Moniz, região com grande presença de estrangeiros, foi redirecionada para a praça de Camões, no centro da cidade, devido à proibição da Câmara Municipal e ao parecer desfavorável da polícia.

Durante a manifestação, houve demonstrações contrárias à comunidade de imigrantes como um todo, com saudações nazistas e cânticos nacionalistas, como "Portugal aos portugueses", "já para fora da Europa" e "viva Salazar".

A poucos quilômetros dali, organizações de apoio a migrantes realizaram uma contra-manifestação com cerca de 3 mil pessoas, segundo os organizadores.

Uma petição online contra a realização da manifestação anti-imigração obteve mais de 5 mil assinaturas.

A manifestação foi convocada por Mário Machado, rosto conhecido da extrema direita em Portugal, ex-militar da Força Aérea Portuguesa, com envolvimento em grupos nacionalistas e neonazistas e condenações por diversos crimes.

O país português, com população envelhecida e baixos índices de natalidade, tem dependido cada vez mais da imigração para manter o equilíbrio demográfico e econômico — tendo registrado mais que o dobro de migrantes residentes desde 2026.

Os brasileiros ocupam a maior comunidade internacional do país e dados oficiais do governo mostram que os migrantes, no geral, contribuíram com 1,6 bilhão de euros (cerca de R$ 8,6 bilhões) para a Segurança Social lusa em 2023.

