Manifestantes antivax realizam protesto na Itália

(ANSA) - Diversos manifestantes voltaram às ruas da Itália neste sábado (18) para protestar contra a exigência do uso do certificado sanitário anti-Covid.

Em Turim, o ato acontece na piazza Castello e reúne militantes do movimento "No Green Pass" da região. A maioria dos italianos, incluindo muitos daqueles que se submeteram a um teste experimental anti-Covid, expressam "sua discordância contra o passe verde, o estado de emergência e para reivindicar as liberdades constitucionalmente garantidas".

Segundo os organizadores, todos estão prontos para bloquear as cidades da Itália em caso de obrigação de vacinação para trabalhadores e outras categorias.

"Convidamos o ministro da Saúde, Roberto Speranza, e seus assessores a abandonar qualquer ciência ideológica e ouvir ciência autêntica e digna de nosso respeito. A democracia não pode ser ameaçada", afirmou o líder do grupo, Marco Liccione.

Os manifestantes aproveitaram a mobilização para respeitar um minuto de silêncio pelos três trabalhadores que morreram na cidade."Estamos aqui pelas vítimas do trabalho e da saúde. Dizemos vergonha ao governo", ressaltou Liccione. "Estamos aqui para querer estar do lado certo. Do lado das pessoas".

As manifestações contra o passe verde ganharam força na Itália após o governo do premiê Mario Draghi ter tornado o certificado obrigatório em todos os locais de trabalho, em outubro passado.

