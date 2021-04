Manifestantes fazem vigília em Portugal por "Fora Bolsonaro Genocida"

Uma manifestante afirmou que a vigília é pelas “vítimas do desgoverno do Bolsonaro”, contra a “política de morte” que “causou, pelo menos 370 mil mortes no país” e contra a “inabilidade para lidar com a pandemia” edit

247 - Cerca de 30 pessoas realizaram, nesta quarta-feira, 21, uma vigília no Porto (Portugal) contra a “política de morte” de Jair Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19. Membros do grupo “Solidariedade Brasileira” juntaram-se na Avenida dos Aliados, com velas e uma faixa contra o governo brasileiro.

Uma manifestante afirmou que a vigília é pelas “vítimas do desgoverno do Bolsonaro”, contra a “política de morte” que “causou, pelo menos 370 mil mortes no país” e contra a “inabilidade para lidar com a pandemia”.

“Somos brasileiros e portugueses juntos no grito ‘Fora Bolsonaro genocida’”, acrescentou.

“Banalizaram o facto da pandemia existir e por isso estamos preocupados. É que além do Governo dizer que é uma gripezinha, as pessoas acreditaram e muitas vezes não usam máscara e agem como se nada estivesse acontecendo”, afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.