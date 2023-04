Manifestantes franceses atacam restaurante parisiense onde Macron comemorou eleição de 2017

Apoie o 247

Reuters - Confrontos eclodiram em Paris nesta quinta-feira (6) ao lado de uma cervejaria popular do presidente Emmanuel Macron, durante um dia de protestos em todo o país contra um projeto de lei de aposentadoria que ele aprovou apesar da oposição generalizada.

La Rotonde, onde o toldo pegou fogo brevemente enquanto os manifestantes jogavam pedras, garrafas e tinta na polícia, é bem conhecido na França por oferecer um jantar comemorativo para Macron enquanto ele liderava o primeiro turno das eleições presidenciais de 2017.

Os protestos têm reunido grandes multidões desde janeiro contra a principal reforma do segundo mandato de Macron, que eleva a idade de aposentadoria em dois anos, para 64.

Mas as manifestações e greves também uniram a raiva generalizada contra Macron, que costuma ser alvo de faixas e gritos.

"Greve, bloqueio, Macron vai embora!", manifestantes gritavam na cidade de Rennes, no oeste do país, onde a polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que jogaram projéteis contra eles e incendiaram latas de lixo.

Os protestos têm sido amplamente pacíficos, embora a violência tenha ocorrido nas periferias das cidades da França.

As pesquisas mostram que a ampla maioria dos franceses se opõe à legislação previdenciária e à decisão do governo de aprová-la no parlamento sem votação. Mas uma fonte próxima a Macron disse que não era isso que importava.

"Se o papel de um presidente da República é tomar decisões de acordo com a opinião pública, não há necessidade de haver eleições", disse a fonte. "Ser presidente é assumir escolhas que podem ser impopulares em um determinado momento".

Grupos trabalhistas prometeram se posicionar depois que as negociações com a primeira-ministra Elisabeth Borne na quarta-feira, que duraram apenas uma hora, não conseguiram romper o impasse.

Líderes sindicais e manifestantes disseram que a única maneira de sair da crise é revogar a legislação, uma opção que Borne e Macron repetidamente rejeitaram.

Desafio

"Não há outra solução senão retirar a reforma", disse a nova líder do sindicato linha-dura CGT, Sophie Binet, no início do comício em Paris.

As marchas de quinta-feira - o 11º dia nacional de protestos nos últimos três meses - podem fornecer uma indicação de que os comícios prolongados estão perdendo força ou ganhando força.

O dia anterior de manifestações, em 28 de março, atraiu multidões menores, de acordo com o Ministério do Interior, com 740.000 pessoas protestando em todo o país, em comparação com o recorde de 1,28 milhão registrado em 7 de março.

Os trens foram menos interrompidos do que nos dias anteriores de greves contra a reforma.

A autoridade da aviação civil pediu às companhias aéreas que cortassem voos em 20% em cidades como Bordeaux e Marselha, mas não nos aeroportos de Paris como nas greves anteriores desde meados de janeiro.

Cerca de 20% dos professores do ensino fundamental também devem aderir à greve, disse a mídia local citando o sindicato Snuipp-FSU, abaixo das paralisações anteriores.

A última onda de manifestações representa o mais sério desafio à autoridade de Macron desde a revolta dos "coletes amarelos" há quatro anos.

Uma data importante será 14 de abril, quando o Conselho Constitucional emitirá seu veredicto sobre o projeto de lei das pensões. Especialistas constitucionais dizem que é improvável derrubar a legislação, o que o governo provavelmente espera que ajude a enfraquecer os protestos.

"A mobilização vai continuar, de uma forma ou de outra... É uma corrida de longa distância", disse Binet da CGT.

