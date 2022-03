Manifestantes jogam pedras no Congresso argentino e usam coquetéis molotov enquanto o acordo com o FMI é debatido (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Agência RT - Nesta quinta-feira, organizações políticas e sociais de esquerda se manifestaram nas imediações do Congresso argentino para rejeitar o acordo de refinanciamento da dívida histórica com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que está sendo debatido no Parlamento.



Nas imediações do complexo, um grupo de manifestantes atirou pedras durante vários minutos no edifício localizado no centro de Buenos Aires, destruindo os vidros de várias janelas.



Embora a princípio a Polícia não tenha intervindo nos incidentes, minutos depois começou a avançar contra os manifestantes para dispersá-los com o apoio de motocicletas e caminhões hidrantes. Houve confrontos lá.

No es Ucrania, es Caba. Son los mismos delincuentes de siempre. pic.twitter.com/x44pA96eCO — Baby (@babyaetchecopar) March 10, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨#Urgente: manifestantes atacan el Congreso con piedras y bombas molotov.

⭕️Un policía tuvo que ser asistido porque se le prendió fuego una pierna.

⭕️Mientras adentro diputados debate el acuerdo con el FMI. pic.twitter.com/83Q0SaHx1K — Polito Moreno (@PolitoMor) March 10, 2022

Nesse contexto, um membro da tropa de choque da Polícia Municipal foi atingido por um coquetel molotov e uma de suas pernas pegou fogo diante dos olhos de seus colegas e de um repórter do canal de notícias TN, que pediu ajuda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Minutos antes das 16h (horário da Argentina), a área dos distúrbios havia sido liberada e os manifestantes foram repelidos para o leste, ao longo da Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, onde foram ouvidas várias detonações e foram observados contêineres em chamas, informou a agência estatal Telam.

Enquanto os incidentes ocorrem, a Câmara dos Deputados da Argentina debate em sessão especial o acordo alcançado pelo governo do presidente Alberto Fernández com o FMI para renegociar a dívida de 44 bilhões de dólares que a agência emprestou ao país durante a gestão do ex Presidente Maurício Macri.



A Casa Rosada está confiante de que o projeto terá meia sanção à noite, para depois ser debatido no Senado, já que a maioria do principal bloco de oposição, Juntos pela Mudança, endossou o acordo depois que as modificações foram aceitas. este espaço, principalmente relacionado ao programa econômico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: