Manifestantes protestam contra golpismo de Bolsonaro em embaixada brasileira em Paris

247 - A embaixada brasileira em Paris foi alvo de um protesto devido ao 7 de Setembro. Um grupo realizou o que chamaram de "intervenção político-artística" no prédio, informou Jamil Chade no Uol . Primeiro, no sábado, 3, e, depois, nesta quarta, 7, que marca o bicentenário da independência do País frente a Portugal.

O foco da manifestação foi a defesa da democracia, contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro (PL) que chamou manifestantes a radicalizarem contra as instituições no Brasil. Os organizadores são o Alerta França Brasil/MD-18 e Ubuntu Audiovisual.

"Assim, nas grades do prédio, foram instaladas camisas com efígies que evocam alguns dos mais notórios torturadores, a exemplo de Fleury, Paulo Malhães, Brilhante Ustra e o seu maior admirador, Jair Bolsonaro", afirmou o grupo de brasileiros, em um comunicado.

"As obras foram idealizadas e pintadas por Marcia Tiburi que na mesma tarde inaugura oficialmente sua individual no espaço da Mairie du 10. Arrondissement", disseram.

"Ao lado de cartazes com os dizeres ‘Tortura nunca mais!’; ‘Fora golpistas’; ‘Pela democracia no Brasil’, as peças são usadas para denunciar o obscurantismo e mostrar nossa solidariedade aos movimentos em luta contra o fascismo e os representantes da extrema-direita no Brasil", completa o grupo.

“A embaixada do Brasil bolsonarista em Paris merece essa lembrança nesse dia 7 de setembro. Depois vamos para a exposição que inaugura oficialmente às 18:30”, escreveu Márcia Tiburi no Twitter.

A embaixada do Brasil bolsonarista em Paris merece essa lembrança nesse dia 7 de setembro. Depois vamos para a exposição que inaugura oficialmente às 18:30: https://t.co/wt8skSwG0n September 7, 2022

Segundo Chade, protestos contra Bolsonaro foram convocados em Barcelona, na Espanha, e em Genebra, na Suíça.

