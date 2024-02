Manifestantes protestam contra o genocídio ieraelense no MoMA em Nova York e exigem cessar-fogo imediato em Gaza

Apoie o 247

247 - Centenas de ativistas e apoiadores do povo palestino ocupara, neste sábado (10) o prédio do Museu de Arte Moderna (MoMA) em Manhattan, Nova York, em protesto contra o genocídio israelense em curso em Gaza, informa a agência WAFA.

A administração do museu fechou as portas em resposta à tomada do edifício pelos manifestantes, que manifestaram a sua condenação à agressão israelense a Gaza e apelaram à destituição dos membros do conselho do museu que estão ligados às empresas fabricantes de armas que abastecem a ocupação israelense.

Simultaneamente, centenas de pessoas reuniram-se em frente ao Museu de Brooklyn, em Nova Iorque, defendendo o apoio aos direitos palestinos e o fim da agressão israelense.

