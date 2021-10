Manifestantes protestam contra Queiroga em Portugal: "genocida"

Apoie o 247

Clube de Economia

247- Organizado pelo Coletivo Andorinha, um grupo de manifestantes realiza nesta terça-feira (26), em Lisboa, manifestação em protesto contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os atos aconteceram em frente a Faculdade de Medicina Nova Lisboa.

Taxado pelos universitários de “ministro da morte”, o brasileiro foi convidado a dar uma aula magna na faculdade de medicina da instituição e escolheu como tema "Ações do Brasil no enfrentamento da Covid-19" .

De acordo com reportagem do R7, os organizadores do protesto chamaram de lamentável a postura da instituição de convocar um “cúmplice da morte de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras”.

O coletivo ainda repudia a ida de Queiroga à universidade no mesmo dia em que, no Brasil, a CPI da Covid vota o relatório que acusa Queiroga de diversos crimes relacionados à gestão da pandemia.

