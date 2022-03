Manifestantes protestam no Peru contra indulto a ex-ditador Alberto Fujimori

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - Milhares de manifestantes saíram às ruas do Peru nesta quinta-feira (17) para protestar contra a decisão do Tribunal Constitucional de conceder indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) e exigir a reversão da medida.

Em várias partes do país houve manifestações convocadas por vários movimentos sociais. Muitos deles tentaram se aproximar da sede do Ttibunal Constitucional, mas foram impedidos por um cordão policial que foi implantado na área.

Embora a maioria dos protestos tenha sido pacífica, em alguns lugares houve incidentes com a polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O indulto a Fujimori, condenado a 25 anos de prisão por crimes de corrupção e crimes contra a humanidade, gerou críticas de organizações sociais e autoridades do país.

Organizações peruanas que lutam pelos direitos humanos das pessoas afetadas pelo governo de Fujimori pediram nesta quinta-feira à Corte Interamericana de Direitos Humanos que adote medidas para garantir o acesso à justiça diante da possível libertação do ex-presidente, que está prevista para a próxima segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, o presidente do Peru, Pedro Castillo, escreveu em sua conta no Twitter: "A crise institucional a que me referi em minha mensagem ao Congresso se reflete na última decisão do Tribunal Constitucional. Os órgãos de justiça internacional aos quais o Peru está vinculado e o estado de direito deve proteger o exercício efetivo da justiça para o povo”.

Indulto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira, o Tribunal Constitucional decidiu a favor do ex-presidente Fujimori, que se beneficiará do indulto humanitário ordenado em 2017 pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Fujimori, de 83 anos, está na prisão de Barbadillo, cumprindo pena de 25 anos de prisão (dos quais ele teria ainda 10 anos para cumprir), por crimes de corrupção e crimes contra a humanidade. Na semana passada, ele havia sido transferido para uma clínica para receber atendimento médico.