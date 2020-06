Manifestantes queimam restaurante em Atlanta após morte de homem negro por policiais (vídeo)

(Reuters) - Manifestantes antirracismo fecharam uma importante rodovia em Atlanta, no sábado (13), e queimaram um restaurante da rede Wendy's, onde um homem negro foi morto a tiros por policiais brancos no dia anterior.

O incidente deve aumentar as tensões no país em torno da violência policial contra negros —tópico em pauta nas manifestações que tomaram as ruas dos EUA após a morte de George Floyd no final de maio.

O restaurante ficou em chamas por mais de 45 minutos antes que as equipes de bombeiros chegassem para extinguir o incêndio, de acordo com a televisão local, mas era tarde demais e o prédio havia sido reduzido a escombros carbonizados.

Assista:

Graves protestas estallaron en Atlanta, luego del asesinato, a manos de la Policía, de Rayshard Brooks, un afroamericano de 27 años que se había quedado dormido borracho en su automóvil pic.twitter.com/GW121Cka1p — RT en Español (@ActualidadRT) June 14, 2020





Outros manifestantes se colocaram na rodovia interestadual 75 parando o tráfego, antes que a polícia usasse uma fila de viaturas para detê-los.

A chefe de polícia da cidade, Erika Shields, renunciou no sábado por causa do confronto na noite de sexta (12) com Rayshard Brooks, 27 —o episódio de violência foi capturado em vídeo. A prefeita, Keisha Lance Bottoms, aceitou a renúncia.

Shields, uma mulher branca nomeada chefe de polícia em dezembro de 2016, deve ser substituída interinamente pelo vice-chefe Rodney Bryant, um negro, segundo a prefeita.

O confronto ocorreu depois que a polícia foi chamada ao Wendy’s devido a um relato de que Brooks havia adormecido na fila do drive-thru. Os policiais tentaram prendê-lo após ele ser submetido a um teste de embriaguez, no qual foi reprovado.

O vídeo gravado por um espectador mostra Brooks lutando com dois policiais no chão do lado de fora do restaurante antes de se libertar e atravessar o estacionamento, segurando o que parecia ser um “taser” (arma de choque) policial na mão.​

Um segundo vídeo, com imagens das câmeras do restaurante, mostra Brooks se virando enquanto corre e possivelmente apontando o taser para os policiais que o perseguiam, antes de um deles disparar a arma. Brooks cai no chão em seguida.​

Ele era pai e sua filha comemorava o aniversário no sábado, afirmaram seus advogados.

O departamento de polícia demitiu Garrett Rolfe, o policial que supostamente atirou e matou Brooks, disse o porta-voz da polícia, Carlos Campos. Rolfe era parte das forças policiais locais desde outubro de 2013.

“Não acredito que isso tenha sido um uso justificado de força letal e pedi o desligamento imediato do policial”, informou a prefeita, em entrevista coletiva.

O outro oficial envolvido no incidente, Devin Bronsan, foi posto em licença administrativa —ele é parte do quadro de funcionários desde setembro de 2018.

Advogados que representam a família de Brooks disseram a jornalistas que a polícia de Atlanta não tinha o direito de usar força mortal, mesmo que ele tivesse disparado o taser, uma arma não letal, na direção dos oficiais.

"Você não pode atirar em alguém a menos que ele esteja apontando uma arma para você", disse o advogado Chris Stewart.

A morte de Brooks se seguiu a semanas de manifestações nas principais cidades dos EUA, provocadas pela morte de George Floyd, um afro-americano que morreu em 25 de maio depois de um policial de Minneapolis se ajoelhar no seu pescoço por quase nove minutos enquanto o detinha.

