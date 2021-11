Manifestantes vão às ruas em Barcelona protestar contra o alto preço da eletricidade

Apoie o 247

247 - Manifestantes saíram na noite de sábado (6) às ruas da cidade de Barcelona, ​​capital da comunidade autônoma da Catalunha, para protestar contra os constantes aumentos da tarifa de energia elétrica na Espanha.

A Guarda Urbana estimou em 1.800 o número de pessoas que participaram da manifestação convocada por dezenas de sindicatos, associações e entidades em repúdio ao aumento constante do preço da energia elétrica.

Os manifestantes expressaram que o problema será agravado pela chegada do inverno, que pode ser severo.

Os manifestantes, sob o slogan "Parem com o golpe da eletricidade", alegaram que as mudanças regulatórias até agora não contiveram o aumento das contas de serviços públicos e do preço do gás.

Os participantes da atividade, que se reuniram na Plaza Universidad de Barcelona, ​​disseram que o aumento da taxa ocorre em um contexto “de crise e deterioração das condições de vida que muitas pessoas estão sofrendo”, informa a Telesul.

