Manobras conjuntas de China, Rússia e Irã deixaram EUA furiosos, diz presidente iraniano

O presidente iraniano Hassan Rouhani destacou a importância das recentes manobras navais do Irã, Rússia e China no Oceano Índico, enfatizando que os exercícios militares deixaram os EUA furiosos edit

247 - O presidente do Irã Hassan Rouhani considerou que as manobras militares conjuntas de seu país com a Rússia e a China foram complexas, tiveram importância estratégica e enfureceram os Estados Unidos.

"Realizar este tipo de exercícios não é uma tarefa simples [e é por isso] que estas manobras deixaram os EUA furiosos.

A potência do Norte está "aborrecida" pelo fato de duas grandes potências [Rússia e China] organizarem manobras com as forças navais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica [IRGC]", disse Rouhani à Press TV.

Nem os EUA nem os países regionais menores, que são submissos aos Estados Unidos poderiam antes testemunhar tais manobras em grande escala, acrescentou ele.

Durante o exercício, os participantes efetuaram simulações de combate ao terrorismo e pirataria, além de adotar medidas para fortalecer a segurança regional, informa a Sputnik.

Anteriormente, o Pentágono anunciou sua própria operação de 'segurança marítima' na região, confirmou estar ciente dos exercícios e alertou que pretende monitorar de perto a situação.