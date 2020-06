Manter acordo comercial com Brasil é ser ‘cúmplice de um massacre’, diz deputada europeia

Em sessão do Parlamento europeu, Marisa Matias defendeu o fim do tratado entre União Europeia e Mercosul em razão dos "crimes" cometidos pelo governo Jair Bolsonaro edit

Revista Fórum - A deputada europeia Marisa Matias defendeu o fim do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul em razão dos “crimes” cometidos pelo governo Jair Bolsonaro. Em sessão do Parlamento Europeu que discutiu políticas ambientais nesta sexta-feira (19), a deputada eleita por Portugal afirmou que permanecer no acordo é ser “cúmplice de um massacre”.

“O comportamento de Bolsonaro é criminoso e, por isso mesmo, não podemos confiar o acordo comercial a quem ataca o ambiente e as comunidades indígenas. Se não nos retiramos do acordo UE-Mercosul seremos cúmplices deste massacre”, defendeu Marisa, do partido Bloco de Esquerda, que no Parlamento Europeu integra o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL).

“Eu quero apelar à Comissão Europeia: ouçam as vozes do povo brasileiro, as vozes dos que defende o coração da Amazônia, os povos indígenas, ouçam as nossas vozes, e acabem com o acordo. Temos que estar ao lado dos povos e não das multinacionais”, continuou Marisa.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

