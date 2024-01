Mar Galcerán é a primeira deputada com síndrome de Down de Espanha

Apoie o 247

247 - Membro do Partido Popular (PP), Mar Galcerán, 45 anos, tornou-se a primeira deputada com síndrome de Down no país europeu. Ela vai integrar o Parlamento regional de Valência e a segunda a exercer um cargo político em Espanha. María del Mar Galcerán, 45 anos, é membro do Partido Popular (PP) há pelo menos 20 e juntou-se por um motivo: garantir que todas as pessoas possam fazer parte da vida política. "Quero aprender a fazê-lo bem pelos valencianos e, mais importante, por aqueles que têm capacidades diferentes. Quero que as pessoas me vejam como pessoa, não apenas pela minha deficiência”, declarou a deputada do PP citada pelo The Guardian, após o resultado das eleições.

Além de ocupar uma cadeira no Parlamento regional, Mar foi a segunda pessoa com síndrome de Down a exercer um cargo político na Espanha. Ángela Bachille foi a primeira quando, em Julho de 2013, tornou-se vereadora da autarquia de Valladolid, no norte do país.

