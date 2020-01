Maradona chama Macri de impostor e critica sua nomeação para a Fundação Fifa

Apoiador do atual governo de Alberto Fernández, o ex-jogador Maradona mandou um recado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que “por favor, revejam esta decisão, e tirem este impostor do cargo”. Maurício Macri foi nomeado para presidir a Fundação Fifa, ligada à organização que controla o futebol mundial, mas que se dedica a programas sociais edit

Revista Forum - A designação de Mauricio Macri como novo presidente da Fundação Fifa, anunciada nesta terça-feira (28), não poderia passar batida pelo ex-jogador Diego Maradona, atual técnico do clube Gimansia y Esgrima, de La Plata. O ex-futebolista, maior craque da história do futebol argentino e um dos maiores do mundo em todos os tempos, mandou um recado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que “por favor, revejam esta decisão, e tirem este impostor do cargo”.

Maradona é peronista assumido e apoia abertamente o atual governo de Alberto Fernández, a quem já visitou na Casa Rosada, em dezembro, assim como apoiou os governos de Néstor e Cristina Kirchner. Também sempre foi muito crítico da gestão de Mauricio Macri, por isso suas declarações não surpreenderam a imprensa local.

