Maradona pretende processar Netflix, afirma advogado

O ex-jogador argerntino Diego Maradona pretende processar a Netflix por uso indevido de sua imagem no filme "The Hand of God" (A Mão de Deus) edit

247- Matias Morla, advogado de Diego Maradona, disse que o ex-jogador pretende processar a Netflix por uso indevido de sua imagem no filme "The Hand of God" (A Mão de Deus, em português), que será dirigido por Paolo Sorrentino, grande fã do craque argentino. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Além disso, o representante legal do jogador comentou no Twitter que, além do processo por uso não liberado da imagem, os advogados ainda pretendem fazer uma apresentação formal à justiça pelo uso não autorizado de uma marca registrada de Maradona.

Veja:





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.