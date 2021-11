Marcha pela Pátria em defesa da democracia chega a La Paz

A Marcha pela Pátria foi recebida por outra multidão que rejeita as tentativas de novo golpe de Estado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Mobilização popular de bolivianos pela democracia chegou nesta segunda-feira (29) à Praça São Francisco de La Paz, exigindo o respeito à Constituição.

Milhares de bolivianos que viajaram de diversos pontos do país chegaram a La Paz nesta segunda-feira, no dia denominado Marcha pela Pátria e que exige respeito à democracia e ao governo presidido por Luis Arce.

A Marcha pela Pátria foi recebida por outro grupo massivo de pessoas que rejeita as tentativas de novo golpe de Estado, agora contra o atual chefe de Estado, Luís Arce.

PUBLICIDADE

Ao chegar a La Paz, o líder do Movimento ao Socialismo (MAS) e ex-presidente, Evo Morales, indicou que as facções extremistas pretendem usurpar os poderes do Estado: “A direita não nos perdoou por termos garantido a soberania e dignidade para o povo boliviano. Eles nos deram um golpe e estabeleceram um governo de fato para roubar e massacrar. Mas desta vez o povo está organizado e defenderá seu presidente ”, disse, segundo a Telesul.

PUBLICIDADE