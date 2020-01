Maré humana em Teerã grita por resposta a terror americano

247 - Estimada em ‘vários milhões’ pela TV iraniana, a maré humana que acompanhou o funeral do general assassinado pro Donald Trump foi tomada por forte emoção e gritou várias vezes para que o governo iraniano responda à agressão dos americanos.

A reportagem da revista Carta Capital destaca que "diante do temor de uma explosão do conflito, os embaixadores dos países da Otan se reuniram nesta segunda-feira 6 em Bruxelas, e os ministros das Relações Exteriores da União Europeia o farão na sexta-feira na capital belga, enquanto a chanceler alemã, Angela Merkel, analisará a situação com o presidente russo, Vladimir Putin, no sábado em Moscou. “Em nossa reunião, os aliados pediram moderação e distensão. Um novo conflito não beneficiará ninguém, razão pela qual o Irã deve se abster de mais violência e provocações”, declarou o chefe da Otan, Jens Stoltenberg."

A matéria ainda ressalta que "uma maré humana invadiu as avenidas Enghelab (“Revolução” em persa), Azadi (“Liberdade”) e seus arredores, com bandeiras vermelhas (cor do sangue dos “mártires”) ou iranianas, mas também libanesas e iraquianas. Visivelmente emocionado, o aiatolá Khamenei pronunciou uma breve oração em árabe na universidade de Teerã, diante dos caixões de Soleimani, do iraquiano Abu Mehdi Al Muhandis (número dois da coalizão paramilitar pró-iraniana Hashd Al Shaabi) e de outros quatro iranianos mortos no mesmo ataque."