Marido de professora assassinada em massacre no Texas morre de ataque cardíaco dois dias depois

Irma Garcia, 46, foi vítima do atirador que invadiu escola no Texas há dois dias. Ela foi heroína ao deitar sobre os alunos para protegê-los

Agenda do Poder - O marido de uma das professoras assassinadas no tiroteio em uma escola primária no Texas, EUA, ocorrido na terça-feira (24), morreu de ataque cardíaco. Irma foi considerada heroína da tragédia após o filho contar que ela se deitou sobre seus alunos para os proteger dos tiros.

Joe Garcia, devastado pela morte da esposa Irma Garcia, 46, faleceu nesta quinta-feira (26). Uma página de financiamento coletivo criada pela família diz que ele morreu de ‘coração partido’. Os dois foram casados ​​por 24 anos e tiveram quatro filhos.

“Eu realmente acredito que Joe morreu de coração partido e perder o amor de sua vida por mais de 30 anos foi demais para suportar”, disse a prima de Irma, Debra Austin, ao Daily Mail.

Sobreviventes do tiroteio contaram que Irma e sua colega professora Eva Mireles, 44, morreram protegendo-as das balas do atirador. “Ela faleceu com crianças nos braços tentando protegê-las”, escreveu o sobrinho de Irma, John Martinez, no Twitter.

Irma Garcia ensinou na escola Robb Elementary por 23 anos e chegou a ser nomeada ‘professora do ano’.

A filha de Eva revelou que sua mãe também pulou na frente dos alunos durante o tiroteio. “Eu não sei como fazer esta vida sem você, mas eu vou cuidar do papai. Vou cuidar de nossos cães e sempre direi seu nome para que você seja sempre lembrada, Eva Mireles, professora da 4ª série da Robb Elementary que pulou altruisticamente na frente de seus alunos para salvar suas vidas”, escreveu Adalynn Ruiz no Facebook.

Um ataque a tiros em uma escola infantil do Texas, nos Estados Unidos, deixou 19 crianças e duas professoras mortas na tarde desta terça-feira, 24. As vítimas estavam na mesma sala de aula da quarta série quando o atirador entrou disparando.

O atirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, foi morto no local pelas forças policiais, que cercaram a Robb Elementary School, em Uvalde, rapidamente. Janelas foram quebradas para retirada mais rápida de crianças, funcionários e professores.

