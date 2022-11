Marina representará Lula em novo evento da ONU sobre meio ambiente

Apoie o 247

247 - Principais cotadas para cargos da área do Meio Ambiente no governo Lula, as ex-ministras Marina Silva e Izabella Teixeira vão representar o presidente eleito em mais uma conferência da ONU sobre o tema. As informações são do jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles.

Entre os dias 5 e 17 de dezembro, Marina e Izabella representarão Lula durante a COP-15 da Biodiversidade. O evento acontecerá na cidade de Montreal, no Canadá.

Segundo interlocutores das ex-ministras, a participação delas na conferência já estava acertada antes de elas serem anunciadas como integrantes da equipe de transição de Lula.

