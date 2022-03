Marine Le Pen pede diplomacia e fim de envio de armas europeias à Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik – A candidata à presidência da França criticou a política do bloco europeu de enviar armas à Ucrânia, e pediu que fossem mantidos os laços diplomáticos necessários para resolver o conflito no país.

Marine Le Pen, líder do partido francês Reagrupamento Nacional (Rassemblement National, em francês), instou a União Europeia a usar a diplomacia para resolver a crise na Ucrânia, em vez de aumentar o fluxo de armas ao país.

"Você tem de apostar tudo na diplomacia", disse Le Pen, citada no sábado (5) pela emissora BFMTV.

"É preciso tomar ação diplomática o mais rápido possível. Acrescentar armas à guerra não a faz parar", observou ela.

Ela também chamou a todas as partes a manter laços diplomáticos e assim procurar uma solução aos problemas.

A líder do Reagrupamento Nacional, considerada uma das principais rivais de Emmanuel Macron, atual presidente da França, na corrida à liderança do país em abril, expressou no início de fevereiro oposição a uma "Guerra Fria" contra Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Na época, Le Pen disse que os EUA estavam "empurrando a Ucrânia para a ideia de se juntar à OTAN para que possa enviar forças militares", levando assim a Rússia a deslocar tropas à fronteira.

O presidente ucraniano Vladimir Zelensky inspeciona armas enquanto se reúne com membros das forças armadas do país na região de Donetsk, Ucrânia, em 17 de fevereiro de 2022 - Sputnik

A Rússia começou em 24 de fevereiro uma operação especial na Ucrânia com o objetivo de "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho, enquanto os países ocidentais têm aumentado o fornecimento de armamento à Ucrânia.

A França está enviando equipamento de defesa e apoio de combustível à Ucrânia. Além dela, a Alemanha, Bélgica, Noruega, Países Baixos e a Suécia, apesar de a última até agora ter tomado uma postura mais neutra, também estão enviando armas. Berlim também mudou sua política externa de não enviar armas letais a zonas de conflito, decidindo enviar 1.000 lança-foguetes antitanque, 500 mísseis Stinger terra-ar, nove Howitzers, 14 veículos blindados e 10.000 toneladas de combustível ao vizinho da Rússia.

Na quinta-feira (3) a Noruega enviou 2.000 lança-granadas antitanque M72 à Ucrânia. No início da semana, os Estados Unidos disseram que também estavam entregando armas à Ucrânia e "tem vários meios para fazer isso". Além disso, o Canadá e a Austrália também aprovaram a assistência de armas para a Ucrânia.

Apesar de tudo, a OTAN defende não se ver parte do conflito, e que não enviará tropas e aeronaves à Ucrânia.

