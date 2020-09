Marinha chinesa realiza exercícios militares no Mar do Sul da China

A Marinha chinesa realizou exercícios em grande escala no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental no domingo, consolidando sua presença na região edit

247 - A Marinha chinesa realizou manobras militares amplas, consolidando sua presença em área disputada e para onde os Estados Unidos enviam frequentemente seus navios de guerra.

As manobras, que envolveram a aviação e a frota marítima, e que foram acompanhadas pelo lançamento de mísseis balísticos, seriam uma resposta ao aumento da presença estadunidense na região.

Bombardeiros JH-7 e H-6, caças J-10, Su-30MK2 e vários navios participaram dos exercícios. Na quarta-feira, Pequim lançou dois mísseis balísticos DF-26B e DF-21D, apelidados de "matadores de porta-aviões", em uma área entre a província de Hainan e as Ilhas Paracelso.

O lançamento ocorreu um dia depois que as autoridades chinesas denunciaram a incursão de um avião de reconhecimento U-2 dos Estados Unidos no espaço aéreo de seu distrito militar ao norte, quando tropas chinesas realizavam exercícios na área. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa do gigante asiático, o incidente teria afetado "de forma extremamente negativa" as manobras com munições de combate desses soldados chineses.

Controladas por Pequim, as águas ao redor das Ilhas Paracelso, no Mar da China Meridional, são disputadas pelo Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia, que reivindicam seu domínio sobre elas. Lançamentos de mísseis, ataques a aeronaves, sanções e exercícios militares estão adicionando pressão a uma relação já tensa entre os EUA e a China no mar disputado.

