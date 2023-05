Marinha da China socorre estrangeiros e resgata família de brasileiros do Sudão

Apoie o 247

247 - A Marinha do Exército de Libertação Popular da República Popular da China resgatou um segundo grupo de fugitivos do Sudão para o porto de Jeddah, na Arábia Saudita, no último fim de semana, entre eles seis brasileiros, todos membros da mesma família. A informação é da emissora CCTV.

O Sudão sofre com a escalada de violência em meio a um levante da organização Rapid Support Forces (RSF) contra o governo sudanês, que já deixou centenas de mortos. O foco dos combates é a capital, Cartum, e diversos países organizaram a retirada de pessoal diplomático e demais cidadãos presos em meio ao fogo cruzado.

No total, nesse segundo resgate, 493 pessoas deixaram o Sudão, sendo 272 chineses. O Weishanhu foi escoltado por outro navio militar, o Nanning.

As partes em conflito introduziram uma série de cessar-fogo temporário em todo o país desde então, mas nenhum ajudou a resolver o conflito ainda.



Segundo o Ministério da Saúde do Sudão, pelo menos 550 pessoas morreram no conflito e cerca de 5.000 ficaram feridas.

