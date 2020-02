Marinha da Rússia monitora destróier dos EUA no Mar Negro

Sputnik - A Marinha russa está observando de perto o USS Ross, um destróier de mísseis guiados, que segue para o norte depois de entrar no Mar Negro.

A informação foi divulgada neste domingo (23) pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa na Rússia.

"A Frota do Mar Negro empregou suas capacidades para monitorar o movimento do destróier Ross da Marinha dos EUA, que entrou no Mar Negro às 18:30 [12h30 no horário de Brasília]", disseram os militares através de um comunicado.