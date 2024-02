Marinha do Brasil assume comando em força-tarefa na região do mar Vermelho

Área sofre com a escalada do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas, bem como pelos ataques dos houthis do Iêmen a navios mercantes e militares edit

Sputnik - A Força-Tarefa Combinada 151 (CTF-151), sob comando das Forças Marítimas Combinadas (CMF), maior coalizão naval do mundo, tem o Brasil assumindo o comando pela terceira vez, conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo.

A situação atual é considerada mais tensa e perigosa do que em ocasiões anteriores, devido ao conflito entre houthis, Estados Unidos e aliados.

O contra-almirante Antonio Braz de Souza, que recebeu o comando rotativo da força, destacou em entrevista ao jornal que a situação atual permite que as embarcações da CTF-151 defendam navios de seus países de ataques.

Além disso, crimes como tráfico de drogas, armas e seres humanos também são alvos.

Apesar de o Brasil não ter navios presentes na força-tarefa devido à transição da frota e foco renovado no Atlântico Sul, o comando da CTF-151 representa oportunidade de cooperação com outras marinhas, na visão de Souza.

