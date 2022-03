Marinha dos EUA implanta 3 navios espiões próximo da China, diz mídia

Recentemente, os norte-americanos afirmaram que reforçariam as capacidades de guerra submarina e antissubmarino contra as forças chinesas edit

Sputnik - A Marinha dos EUA implantou três navios-espiões simultaneamente em águas próximas da China em uma clara provocação, segundo especialistas citados pelo jornal Global Times.

Recentemente, os norte-americanos afirmaram que reforçariam as capacidades de guerra submarina e antissubmarino contra as forças chinesas.

De acordo com o Global Times, três navios de vigilância dos EUA estão operando simultaneamente perto do mar do Sul da China.

Os americanos frequentemente enviam navios-espiões à região, contudo o fato é incomum devido à quantidade.

Para os especialistas militares chineses, Pequim deve elevar sua prontidão e se manter em alerta contra as ameaças norte-americanas, que estão se aproximando do território chinês.

A ação mostra que, apesar das tensões na Ucrânia, os EUA seguem observando de perto a China, inclusive realizando movimentos provocativos no mar do Sul da China.

