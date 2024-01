Marinha iraniana detém petroleiro americano no Golfo de Omã

Apoie o 247

247 - As forças navais do Irã detiveram um petroleiro dos Estados Unidos nas águas do Golfo de Omã, relatou a agência de notícias Tasnim do Irã nesta quinta-feira (11).

De acordo com a Tasnim, o petroleiro foi detido por ordem judicial e em resposta ao roubo do petróleo iraniano pelos EUA em ocasiões passadas.

Mais cedo no dia, as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) disseram que receberam um relato de que quatro a cinco pessoas armadas, vestindo "uniformes pretos de estilo militar com máscaras pretas", embarcaram em um navio no Golfo de Omã. O incidente ocorreu por volta das 03:30 GMT a cerca de 50 milhas náuticas da cidade de Sohar, em Omã, informou a autoridade.

Um oficial de segurança relatou ter ouvido "vozes desconhecidas" ao telefone junto com a voz do capitão, disseram as UKMTO. O navio mais tarde mudou de curso em direção às águas territoriais iranianas e as comunicações com ele foram perdidas.

Posteriormente, os EUA disseram que exortam o Irã a libertar imediatamente o petroleiro e sua tripulação apreendidos, por meio do porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel.

"O governo iraniano deve libertar imediatamente o navio e sua tripulação", disse Patel durante um briefing de imprensa, segundo a agência Sputnik.

Patel declarou que a apreensão "ilegal" de um navio comercial pelo Irã é "apenas o comportamento mais recente do Irã ou permitido pelo Irã com o objetivo de perturbar o comércio internacional".

"As ações provocativas do Irã e permitidas pelo Irã, como esta, são uma ameaça à economia global e devem cessar", disse Patel.

O petroleiro St Nikolas pertence à empresa de navegação grega Empire Navigation. O petroleiro navegou anteriormente sob o nome Suez Rajan e esteve envolvido em uma disputa de longa duração que acabou levando o Departamento de Justiça dos EUA a apreender 1 milhão de barris de petróleo iraniano.

