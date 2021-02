Mario Draghi aceita ser novo primeiro-ministro da Itália

Sputnik - O ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, formou o novo governo italiano e apresentou a lista de ministros ao presidente Sergio Mattarella nesta sexta-feira (12).

O presidente italiano e as elites políticas esperam que o ex-chefe da principal instituição financeira europeia, que já ajudou o bloco a sair da crise financeira de 2008, impulsione a recuperação econômica no país.

"O presidente Sergio Mattarella recebeu o professor Mario Draghi, que, por instrução de 3 de fevereiro, concordou em chefiar o governo e apresentou a composição dos ministros ao presidente", informou o secretário-geral do gabinete do presidente, Ugo Zampetti.

A cerimônia de tomada de posse do novo conselho de ministros terá lugar no palácio presidencial do próximo sábado, acrescentou Zampetti.

Draghi foi convidado depois que o gabinete anterior, liderado por Giuseppe Conte, enfrentou uma crise no governo por perder a maioria no Senado depois que um dos membros da coalizão Itália Viva ter retirado seu apoio ao primeiro-ministro. A saída do bloco foi motivada pela recusa de Conte em considerar mudanças radicais na política da Itália para a recuperação da crise econômica induzida pela pandemia.

O colapso do governo foi causado em grande parte pela disseminação contínua da pandemia da Covid-19 no país, acompanhada por uma crise econômica que o gabinete anterior não conseguiu resolver.

